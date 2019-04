Turquía anuncia visita de Erdogan y acuerda fortalecer relación con Bolivia

Turquía Turquía

Acuerdan fortalecer relación bilateral. Los presidentes de Bolivia y Turquía, Evo Morales y Recep Tayyip Erdogan, expresaron su interés en ampliar la cooperación y el intercambio comercial en beneficio mutuo, en una reunión inédita que se realizó este marte en el complejo presidencial de Ankara.

El acuerdo entre ambos países contempla la visita del mandatario turco al país acompañado de una delegación de empresarios para impulsar proyectos y la llegada, en el primer trimestre de 2020, de la línea aérea Turkish Airlines.

"Quiero subrayar lo que pasa en Venezuela, la voluntad se señaló en las elecciones y eso no se puede preguntar a otras personas, no estamos de acuerdo. Quieren nombrar a una persona que no tiene nada que ver con la democracia ni con la soberana voluntad del pueblo", dijo el presidente turco.

En conferencia de prensa, Morales informó que en las próximas semanas designará al embajador boliviano en Turquía y dijo que hasta fin de año el mandatario turco devolverá la visita a Bolivia.

Dijo que, en esa reunión, Erdogan expresó su interés en participar en la industrialización del litio, en un plan que prevé instalar al menos 41 plantas en los departamentos de Oruro y Potosí en el marco de la Agenda del Bicentenario.

"Sera tan importante la presencia de empresas, así como de Turquía y por eso saludo la palabra del presidente (Erdogan) que a fines de este año visita Bolivia con un grupo de empresarios, quiero decirles que hay excelentes relaciones con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia", puntualizó.

Informó que el mandatario turco comprometió la donación 18 máquinas para procesar quinua, un quirófano para el trasplante de riñón y un equipo de "anestésicos" para mujeres, además de ofrecer facilidades para la adquisición de material y herramientas para la lucha contra el contrabando.