Tuto se ofrece a viajar con Camacho y bajar a La Paz sin guardaespaldas

El expresidente Jorge Tuto Quiroga ofreció al líder cívico Luis Fernando Camacho acompañarlo en su nuevo viaje a La Paz y bajar hasta la plaza Murillo sin ningún guardaespaldas.

La declaración de Quiroga se da tras el incidente que sufrió el presidente del Comité Cívico cruceño la noche del lunes luego que no logró salir del aeropuerto durante 10 horas ante la presencia de más de 200 personas afines al partido del MAS que cercaron la terminal aeroportuaria.

Después de su arribo a la capital cruceña al mediodía de este martes en una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Camacho anunció a los medios de comunicación que viajará de nuevo hacia La Paz el miércoles por la tarde y que persistirá todos los días hasta entrar a Palacio.

“Yo le pido que no afloje, que no se rinda, que vuelva. Yo nunca pido que alguien haga algo que no estoy dispuesto a hacer: mañana me voy y nos subimos al avión y sin ningún guardaespaldas, ni absolutamente nada de protección nada más que un celular, bajamos hasta la ciudad de La Paz. El señor Camacho tiene derecho a estar en La Paz”, afirmó el expresidente del país.

Señaló que lo sucedido con el bloqueo a Camacho es una señal de Evo Morales de “tiranía despótica, abusiva propia de su jefe Maduro en Venezuela y de su padrino gerontocrático Raúl Castro en Cuba”.

Consideró que la acción de los simpatizantes del MAS en El Alto es una señal que despierta conflictos, prejuicios y que serán inatajables posteriormente sino se permite al líder cívico circular con tranquilidad en la sede de Gobierno.

Recordó que él también atravesó por situaciones similares en Venezuela y Cuba, donde fue retenido en aeropuertos y luego deportado. Señaló que esa práctica es propia de “dictaduras execrables”.