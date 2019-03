Un avión con 157 pasajeros se estrella en la ruta entre Etiopía y Kenia

Las 157 personas que viajaban a bordo de un avión comercial de Ethiopian Airlines murieron luego de que la aeronave se estrellara este domingo.

Fuentes locales precisaron que el aparato, que cubría la ruta entre Adís Abeba y Nairobi, se estrelló minutos después del despegue y causó la muerte de los 149 pasajeros y ocho tripulantes a bordo. Un portavoz de la empresa ha señalado que las víctimas provenían de 33 nacionalidades diferentes.

El Boeing 737 de Ethiopian Airlines "ET 302 de Adís Abeba a Nairobi sufrió hoy un accidente", había indicado previamente la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea, que indicó que "están en curso las operaciones de búsqueda y socorro", ya adelantó que "no hay información confirmada sobre supervivientes o posibles heridos".

"El avión B-737-800MAX con número de registro ET-AVJ ha despegado a las 08:38 am hora local de Addis Ababa (10:38 am hora local España), Aeropuerto Internacional de Bole y ha perdido contacto a las 08:44 am hora Etiopia (10.44 am hora local España)", ha explicado la empresa en un comunicado.

A su vez, la empresa ha establecido un centro de información al pasajero y un número de atención que estará disponible para familiares y amigos de aquellos que puedan haber subido al vuelo ET 302/10 marzo.

El primer ministro etíope Abiy Ahmed expresó en un tuit sus "condolencias" a las familias de las víctimas del accidente.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.