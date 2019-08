Un bebé nace con el cráneo incompleto en Guayaramerín

Guayaramerín, Bolivia Guayaramerín, Bolivia

Un bebé de siete días de nacido nació con anencefalia, una malformación por la cual no terminan de cerrar las partes óseas que cubren el cerebro, además de haber nacido con labio leporino y un dedo demás en el pie.

Este caso se registró la semana pasada en el hospital materno infantil de Guayaramerín, según informó Dorian Arias de radio Bambú, a través de la red Erbol.

Las autoridades en salud de ese municipio investigan si la madre fue infectada con el virus del zika, ya que al inicio del embarazo presentó fiebre.

“Son casos muy especiales, no son frecuentes. Tenemos un niño con el diagnóstico de anencefalia. Es un cuadro donde el tubo neural, en su momento oportuno, no ha cerrado en la parte superior. Entonces este niño no tiene cerebro, no tiene la parte ósea”, informó Orlando Vargas, pediatra del hospital Materno Infantil.

Vargas espera que el menor sea evacuado a un hospital de tercer nivel. El bebé toma leche normalmente y está subiendo de peso.

La madre del menor llegó a Guayaramerín desde la comunidad de Rosario del Yata, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de la población fronteriza.