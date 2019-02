Un crucero deja varada a una pareja por llegar tarde

Una pareja decidió viajar en crucero y así cumplir uno de sus sueños que era navegar. Sin embargo las cosas no salieron bien y terminaron varados en uno de sus destinos. El momento doloroso fue captado por la cámara para que todos lo vieran en las redes sociales.

En el video, dicen que la última llamada para abordar llegó a las 3:30 pm, pero la pareja que llegó tarde 50 minutos más tarde, después de que la tripulación del barco ya había comenzado a retirar cuerdas, cerrando la pasarela y la escotilla, antes de comenzar su partida.

Al parecer, el dúo no tenía más remedio que mirar mientras el barco de Royal Caribbean, Symphony of the Seas, zarpaba y los dejaba en tierra, cargados de bolsas, la pareja esta visiblemente preocupada.