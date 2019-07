Un hombre de 22 años transmitió su suicidio por Facebook Live

Un hombre de 22 años se suicidó y lo transmitió en Facebook después de que su novia lo dejó por otro hombre. Shyam Sikarwar, también conocido como 'Raj', publicó imágenes impactantes en las redes sociales en las que se ahorcó dentro de un templo en la aldea de Raybha cerca de Agra, India.

Según el Times of India, Sikarwar dejó una nota de suicidio de cuatro páginas en la que se disculpó con su familia y les dijo que donaran sus órganos. No se sabe si Sikarwar se había separado de la mujer o si todavía estaban juntos.

Los residentes locales habrían encontrado su cuerpo dentro del templo el sábado por la mañana después de que publicara las imágenes. El clip de cuatro minutos de duración muestra a Sikarwar pidiendo a las autoridades que no tomen ninguna medida contra nadie por su muerte. También pidió a los miembros de su familia que pusieran algunas fotos de su cadáver en su cuenta de Facebook.

"La extraño y no puedo vivir sin ella. No puedo soportar el hecho de que se va a casar con otra persona", dijo la nota de suicidio que dejó Sikarwar. "El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo".