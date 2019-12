Un minuto con los actores detrás de C-3PO y Chewbacca de "Star Wars"

El actor de "Star Wars" Anthony Daniels ha retratado al quejumbroso droide C-3PO en diez películas durante 42 años. Su próxima aparición llegará a los cines mundiales el jueves en el estreno de "El Ascenso de Skywalker".

Su compañero estrella, Joonas Suotamo, se puso el disfraz peludo de Chewbacca por primera vez en 2015 para "El Despertar de la Fuerza", e interpreta al imponente Wookiee en la pantalla grande por cuarta vez en la nueva película.

Daniels y Suotamo hablaron con Reuters sobre sus personajes, sus disfraces y cómo tratar de sorprender al excoprotagonista de la película, Harrison Ford. Lo siguiente son extractos editados.

Pregunta: Cuando todo comenzó, cuando leyó el primer guión de "Star Wars", ¿qué pensó de esta película, de la historia con un droide parlante y un Wookiee que era copiloto?

Daniels: No entendí nada aparte del hecho de que realmente me gustaba C-3PO, el personaje que me habían ofrecido, y lo acepté. Era un personaje que solo parecía tener cualidades diferentes a las de los humanos, la princesa, los héroes, Luke Skywalker, todos ellos.

P: ¿Se preguntó si funcionaría?

Daniels: No teníamos fe en ello en absoluto. George Lucas simplemente siguió adelante e ignoró nuestras bromas y demás. Y ahora hay que darle un enorme reconocimiento todos estos años después.

P: ¿Qué es lo que menos te gusta de tus disfraces?

Daniels: Se ve hermoso desde el exterior, pero desde dentro, mi perspectiva del mundo es a través de pequeños agujeros. Así que realmente tengo que concentrarme en no toparme con cosas que no puedo ver.

Suotamo: Mi autonomía. Pierdo un poco de eso cuando me pongo el disfraz porque llevo algo que es bastante caro y muy valioso para la película. Siempre que estoy comiendo necesito ser consciente del disfraz. A veces eso puede ser un poco irritante, pero los pros siempre superan a los contras cuando interpretas a uno de los personajes icónicos de "Star Wars".

P: ¿Cuánto tiempo le llevó lograr el tono del rugido?

Suotamo: Me tomó un par de semanas porque quería impresionar a Harrison Ford. No hace falta decir que no estaba muy impresionado.

Daniels: nunca lo está. Es terrible. Lo ha visto todo.

P: ¿Cómo describiría la personalidad de Chewbacca?

Suotamo: Creo que es terco, leal y nunca deja de lado la seguridad de sus amigos. Está muy interesado en verlos a todos salir adelante. Eso es lo que hace que Chewbacca sea un buen tipo.

P: ¿El personaje de C-3PO ha evolucionado? Es un droide. ¿Puede evolucionar?

Daniels: Es una máquina. Es un droide. Sí (...). Depende mucho de las circunstancias en las que se encuentre. Y en "El Ascenso de Skywalker", muchacho, se encuentra prácticamente en el centro.

P: Usted se despidió de la franquicia dos veces (al término de las dos trilogías anteriores). ¿Fue diferente esta vez?

Daniels: Es un muy buen lugar para terminar la historia. Y no estoy diciendo adiós a la franquicia, solo a las películas. C-3PO siempre existirá, y con los medios modernos que todos tenemos ahora, es muy fácil entrar al mundo de "Star Wars" con solo tocar un botón. Es todo tuyo por los siglos de los siglos.