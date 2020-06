EE.UU. EE.UU.

Un niño negro de 8 años fue esposado por llevar un palo. Un niño negro de 11 años fue detenido y registrado después de un apretón de manos. Un joven negro de 17 años fue empujado contra una cerca por llevar una mochila.

Estas son solo algunas denuncias recientes de mala conducta contra los agentes del Departamento de Policía de Nueva York, según un informe de la Junta de Revisión de Quejas Civiles, una agencia de la ciudad que investiga y entrega conclusiones sobre las quejas de mala conducta policial.

El informe de la CCRB examina 112 quejas completamente investigadas que involucran a jóvenes neoyorquinos entre enero de 2018 y junio de 2019. En conjunto, ilustran la tensa relación entre la policía y los jóvenes negros y muestran una razón por la cual las personas protestan contra el racismo sistémico en la vigilancia policial.

“Tristemente, después de años de presenciar noticias sobre la mala conducta de la policía y posiblemente experimentarla ellos mismos, incluso los más jóvenes entre nosotros tienen conciencia de la tensión que con demasiada frecuencia existe entre la policía y los civiles”, dijo el presidente de la CCRB Fred Davie a través de un comunicado.

De acuerdo con el informe de la CCRB, de 112 denuncias investigadas que involucran a jóvenes, el 29% fueron verificadas, lo que significa que ocurrieron y fueron inadecuadas debido a la preponderancia de la evidencia.

Además, el 42% no tenía fundamento, lo que significa que no hay pruebas suficientes para determinar si ocurrió una mala conducta; 13% fueron exonerados, lo que significa que la conducta ocurrió pero no fue inapropiada; y el 10% eran infundadas, lo que significa que se descubrió que la presunta conducta no había ocurrido.

El informe también ofreció varias recomendaciones, incluso para que la policía de Nueva York incluya la edad y la raza en sus datos sobre el uso de la fuerza.