Un tren parte con una anciana atrapada en la puerta

San Francisco, EEUU San Francisco, EEUU

Cámaras de vigilancia captaron el horrible momento en que una anciana fue succionada hacia las vías de un tren subterráneo en San Francisco, EEUU, después de quedar atrapada en la puerta. La mujer no fue identificada pero sobrevivió milagrosamente, quedando gravemente herida tras el horrendo incidente.

El video, muestra a la mujer caminando por las escaleras mecánicas en la estación de metro MUNI e intentando abordar el tren. Despues se ven que las puertas del tren se cerraron antes de que la mujer pudiera abordar y su mano quedó atrapada.

La filmaron hablando con un empleado de MUNI que estaba detrás de ella en la plataforma. El empleado pareció tratar de señalar al conductor unos segundos antes de que el tren comenzara a moverse. Sin embargo, el tren continuó saliendo de la estación cuando los espectadores sorprendidos se apresuraron a ayudar a la mujer.

Los testigos dijeron que parecía estar inconsciente en las vías y que había sufrido una gran herida en la frente. La llevaron al hospital general Zuckerberg de San Francisco.

Un testigo, Will Hayworth, dijo que estaba en la plataforma cuando se produjo el incidente. "Escuché gritos detrás de mí y no sabía lo que estaba pasando, pero hubo una conmoción y me asusté sinceramente". "La gente gritaba: '¡Para!' y un par de personas incluso golpeaban el vagón, gritaban: "para, para, para, hay alguien atrapado".