Una joven supo que estaba embarazada 45 minutos antes de dar a luz

Un tipo de gestación inexplicable hasta para la medicina sufrió una joven cuando supo que estaba embarazada apenas una hora antes de dar a luz, el insólito hecho sucedió en la ciudad de Glasgow (Escocia, Reino Unido) informó el portal Mirror.

La tarde anterior al parto, Emmalouise Leggate, de 19 años, se había ido a la cama con el 'vientre plano', pero a la siguiente mañana se despertó atónita cuando empezó a tener contracciones y poco después se rompió la fuente.

La abuela de Emmalouise la ayudó a subir a un coche para trasladarla a un hospital, pero el parto fue tan rápido que la joven dio a luz en el estacionamiento del centro médico, 45 minutos después de que se iniciaran las contracciones. El bebé nació sano. El alumbramiento ocurrió en julio del año pasado, pero el caso recién se hizo público.

Leggate asegura que no tenía la menor idea de que estaba embarazada por segunda vez, ya que no tenía el vientre abultado, ni ningún otro tipo de síntomas o antojos característicos en el periodo de gestación. En cuanto a la ausencia de menstruación, la joven creía que se debía a las píldoras anticonceptivas que comenzó a tomar después del nacimiento de su primera hija.

"Los médicos no pudieron explicar por qué no tuvo hinchazón de la barriga. Simplemente me dijeron que [el feto] pudo haber estado sentado en la parte baja de la espalda, y que eso es bastante común", comentó.