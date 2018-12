Una modelo de Playboy posa desnuda con una cruz en el Vaticano

La controversial modelo belga de Playboy, Marisa Papen, fue arrestada tras hacer una sesión fotográfica en la que posó desnuda en las calles del Vaticano. La mujer escribió este lunes en su página web un relato de su experiencia, bajo el título de 'In the city of cops and churches' ('En la ciudad de los policías y las iglesias', en inglés), y publicó las fotos que logró tomar.

En una de esas imágenes, Papen cruza desnuda una calle en el Vaticano arrastrando consigo una enorme cruz de madera, mientras que otra la muestra sentada sobre una pila de libros sagrados en la plaza de San Pedro.

"Estoy justo a punto de ponerme los pantalones cuando de repente dos coches policiales conducen rápidamente hacia nosotros. Otros cuatro agentes se acercan a nosotros corriendo, sosteniendo sus porras con firmeza: ¡Pasaporte, por favor!", reza el post. A continuación, Papen y el fotógrafo australiano Jesse Walker fueron detenidos durante 10 horas.

En la publicación, la modelo manifestó su opinión negativa acerca de las instituciones religiosas.