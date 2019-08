Una mujer busca el divorcio porque su marido es 'perfecto'

Un caso insólito se presentó ante un tribunal, se trata de una petición de divorcio alegando que le preocupa el que su marido sea demasiado amable con ella, informó este jueves el periódico local Khaleej Times.

En el tribunal Shariah en Fujairah, la mujer declaró estar molestada por el hecho de que el amor y la dedicación de su esposo son exagerados y que su matrimonio carece de disputas. "Desde hace un año nunca tuvimos ningún problema", se quejó.

"Nunca me gritó ni me rechazó [...] Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida", cita el medio a la demandante. A esto agregó que el hombre a veces hasta cocina para ella y que tal relación le parece un infierno, porque necesita "una discusión real" y "no esta vida sin problemas y llena de obediencia", en la que su pareja siempre la perdona y la "llena de regalos diarios".