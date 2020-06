Una pareja asalta un pizzería a punta de pistola para llevarse una gaseosa de dos litros

La Policía del Condado de Richland, en Carolina del Sur (Estados Unidos), ha compartido en sus redes sociales las imágenes de una pareja que asaltaron un Pizza Hut el pasado 29 de mayo para llevarse una botella de gaseosa de dos litros.

Tal y como ha asegurado el responsable del restaurante en declaraciones recogidas por WIS News 10, la pareja entró en el local exigiendo una Gaseosa que el repartidor a domicilio no les había entregado al realizar un pedido. El hombre apuntó al trabajador a punta de pistola mientras la mujer se llevaba una botella de dos litros.

Ahora la policía busca a los asaltantes y ha empezado publicando en Twitter la imagen captada por las cámaras de seguridad. "¿Reconoce a alguna de estas personas?", han escrito en el tuit donde piden a la ciudadanía contactar en caso de conocer a los delincuentes.

Do you recognize either of these people? They stole a 2 liter Pepsi from Pizza Hut at gunpoint. It happened on May 29 at the Pizza Hut at 6432 Two Notch Rd. Call Crime Stoppers at 888-CRIME-SC with any info. pic.twitter.com/5KkVk7ikWG