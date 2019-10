Vaca: “Sería el primero en decir que no estoy en condiciones de jugar”

Súper Deportivo.- En conferencia de prensa, Daniel Vaca, portero de The Strongest y el Seleccionado Nacional, aclaró que se encuentra en óptimas condiciones físicas y no arribó con sobrepeso a los entrenamientos de su club tras acudir al llamado de la “Verde”.

“Sería el primero en decir que no estoy en condiciones de jugar un partido profesional. Se manejan las cargas en el club y en la selección se tiene que aprovechar las sesiones de entrenamiento que han sido fuertes e intensas. Por eso me sorprendí un poco, porque no hemos ido a pasear, hemos ido a trabajar”, manifestó Vaca, en respuesta a la versión expresada por el entrenador Mauricio Soria, quien informó que el futbolista aumentó de peso.

“Hoy llegué temprano, como siempre lo hago, me preparé, tomé unos mates, charlé un buen tiempo con él (Mauricio Soria), hicimos una buena práctica. Particularmente, hoy no nos hicieron una medición o evaluación, por ese motivo no es posible determinar el porcentaje de grasa que haya aumentado o disminuido durante mi estadía en la selección”, añadió Vaca.

El guardameta además remarcó que no tiene la intención de crear polémica en torno al asunto y mucho menos generar confrontación con el técnico “Atigrado”. “Solo salí a aclarar el tema porque repercutió en muchos lugares, me llamaron amigos de Cochabamba y Santa Cruz. Ni a mi mamá le acepté la comida que me quería invitar”, contó esbozando una sonrisa socarrona.

Periodista.- Ángela Apaza