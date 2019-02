Un hombre vendió su bebé recién nacido a una mujer por el monto de $us 400 y Bs 400 en el municipio de Sipe Sipe, en el departamento de Cochabamba por lo que ambos involucrados se encuentran arrestados y serán imputados por los delitos de trata y tráfico. Él también deberá afrontar el delito de violencia familiar.

El informe del coronel Iván Luque, director de la Policía Bolivia, reveló que el sujeto consideraba que no era su hijo, y ya había presionado a la madre para que se realizara un aborto cuando estaba en estado de gestación, pero al no lograrlo, llevó a cabo la transacción.

“Te lo regalaré le había dicho la madre a mi prima, y ella dijo ‘aquí hay una señora que quiere darme a mí su bebé, que te lo dé a vos’, como tantos intentos hice y no tenía hijos, lo he tomado como si fuera mío, pero ya no importa”, contó la mujer entre sollozos, en declaraciones a un medio de comunicación.