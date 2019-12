Viceministro de Deportes representará a Bolivia en el Dakar 2020

El viceministro de Deportes, Leonardo Martínez, informó el lunes que representará al país en la cuadragésima segunda versión del Rally Dakar el próximo año, que se realizará en el continente asiático, a partir del 5 de enero próximo, en la que participarán los mejores pilotos del mundo.



"Contento de poder participar de una competencia tan importante como es del Dakar 2020 y que también tuvo sus grandes repercusiones en Bolivia y Sudamérica entera", indicó a los periodistas.



Martínez fue posesionado como Viceministro de Deportes el 16 de diciembre y como piloto boliviano no pudo decirle no a la competencia, ya que se encontraba inscrito desde abril en el Rally Dakar 2020 y en octubre su equipo de trabajo se ausentó a Arabia Saudita, sede del evento.



"Yo he mandado una misiva, donde yo estoy solicitando estos días para terminar mi entrenamiento y participar de la competencia, por supuesto sin goce de haberes. No tengo porque recibir algo del Gobierno o de los impuestos de los bolivianos cuando no estoy fungiendo como autoridad", señaló.



Aclaró también que "no dejó de ser autoridad", pero tampoco dejó de ser deportista, además indicó que los costos de su participación en el evento deportivo son administrados por su empresa y la gente que lo apoya.



Martínez indicó que su participación en el Dakar es una actividad que desempeña como deportistas desde 2013.



Para participar del evento deportivo se ausentó alrededor de las 10h00 desde la ciudad de Santa Cruz a Sao Paulo y posteriormente a Arabia Saudita, donde competirá en la modalidad cuadriciclos.



Leonardo Martínez compitió cinco veces en el Dakar, su mejor resultado fue el puesto 12 en las ediciones 2016 y 2019.

Llegará a la gran carrera después de participar en el Rally de Marruecos y con la satisfacción de haber completado el Atacama Rally 2019, cuya premisa fundamental es ubicarse en el top 10 del evento.

