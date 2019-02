¿Por qué a mí?: La carta de la víctima de violación múltiple

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La joven de 18 años que fue presuntamente abusada por cinco supuestos amigos rompió el silencio y escribió una carta que al igual que sus agresores, ella también se siente presa, ya que no puede salir a la calle con tranquilidad porque vive con mucho temor.



En una carta, la víctima se dirige a las madres de los cinco acusados: “Mi vida está destruida (...), ya no confío ni creo en nadie. Si sus hijos están presos, yo lo estoy aún peor; todos los días encerrada entre cuatro paredes preguntándome, ¿cuándo va a acabar esto?”.

“Lo que pasó esa noche conmigo, solo ellos lo saben y me duele que no les digan la verdad a sus padres”, se lee más adelante.

El abogado de la familia de la joven, Andrés Ritter, confirmó la veracidad de esta carta y explicó porqué la joven decidió publicar la misiva.

“Ella escribió la carta porque se siente indignada de que algunas madres y otros familiares de los imputados, en el afán de denigrarla, de destruirla, han emitido calificativos que lo único que hacen es revictimizarla”, afirmó.

El 14 de diciembre del año pasado, la joven salió a festejar con cinco de sus amigos a la discoteca Dubái, según la investigación, el grupo fue echado del lugar porque fueron sorprendidos consumiendo drogas.

Luego se dirigieron al motel Deluxe con la víctima casi inconsciente, presuntamente porque fue obligada a beber una mezcla de drogas y alcohol que sus agresores prepararon en una botella. Según la denuncia, la joven fue agredida sexualmente en el motel y luego fue trasladada inconsciente por los ahora imputados a una clínica.

En los últimos días, la madre de uno de los imputados la acusó de ser una “pervertida” por beber “sola con cinco hombres” y puso en duda que la joven haya sido realmente violada. La víctima también desmintió aquello en la carta. “Esa noche, yo no estaba sola con cinco hombres como comentan algunas personas, yo estaba con quienes creía que eran mis amigos, festejando el cumpleaños de uno de ellos”, dice.

"Es duro enterarte de que una persona a la cual le decías ‘tía’, diga a toda la prensa que sos una pervertida” dijo la joven.

Cuatro de los agresores fueron enviados al penal de Palmasola con detención preventiva. El quinto fue trasladado a un centro de rehabilitación por ser menor de edad. Sin embargo, los acusados insisten en pedir la cesación a la detención preventiva y defenderse en libertad con el argumento de que no representan un obstáculo en la pesquisa del caso.

La defensa de la víctima, Ritter, recordó que gracias a los avances en la investigación y de que uno de los imputados aceptó su culpabilidad por agredir físicamente a la joven, se logró establecer quién se encargó de conseguir las drogas y quiénes se quedaron en el baño del motel con la víctima, entre otros detalles.

En la carta, publicada luego de más de un mes del hecho, la joven se dirige a sus agresores y los emplaza a que digan “la verdad”: “Todos los días me pregunto ¿por qué a mí?, ¿por qué nadie me ayudó?, ¿por qué me dejaron botada y sola en esa clínica?, ¿por qué no dicen toda la verdad?, ¿por qué no son valientes y le dicen a sus madres que esa noche me violaron?”.

Ayer a las 9:00 debía realizarse la audiencia de apelación de la detención preventiva de Junior Rosales, de quien se sospecha que consiguió las sustancias con las que drogaron a la víctima. La apelación fue suspendida porque el imputado no fue llevado a sala y no se devolvieron documentos de la anterior audiencia, explicó el abogado Ritter.

Además, ayer se tenía prevista la audiencia de cesación de detención preventiva de otro de los imputados, Alejandro Saavedra, a quien se apunta como el violador de la joven. La misma también fue suspendida, dijo Ritter.