Tremendo susto se llevó la modelo venezolana Michelle Lewin, cuando se encontraba disfrutando sus vacaciones en las Bahamas con aguas turquesas y un día soleado que parecía ser casi perfecto, pero de pronto aparecieron varios cerdos, y el más grande del grupo corrió tras la modelo y mordió su trasero semidesnudo, puesto que ella se encontraba con un diminuto traje de baño.

El video fue publicado por ella misma en su cuenta de Instagram, donde se puede observar el momento exacto en que ocurre el incidente con el animal y posteriormente se ve la herida que le dejó el cerdo.

"Me mordió, papi, me mordió, me mordió", dice Lewin cuando el cerdo la atacó.