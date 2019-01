Para algunos usuarios fue gracioso pero para otros es un abuso y falta de atención, que el hombre haya arrastrado a su hija por todo el aeropuerto de Washington-Dulles, en Virginia, Estados Unidos, con el fin de abordar un avión.

Un video de tan sólo 16 segundos mostró el momento en que el padre llevaba en una mano la maleta y en la otra mano llevaba arrastrada a la niña sujetada por la capucha de su chamarra, arrastrándola en el piso, como si fuera de lo más natural. Detrás de ellos se puede observar a otra pequeña, que al parecer es la hermana, que va distante como si tuviera vergüenza por lo que sucede a unos pasos de ella. Sin mayor problema, la niña que va siendo arrastrada va en silencio, como si estuviera disfrutando del paseo.

La persona que grabó el clip explicó que antes de que el padre decidiera arrastrar a su hija por el aeropuerto, la niña se molestó con él e hizo un berrinche en las instalaciones del aeropuerto, así que sin esperar a que ella se decidiera a caminar, él la tomó por la gorra y la arrastró, ante la mirada perpleja de los demás pasajeros.

En las redes sociales, los comentarios no se dejaron esperar: "A veces los niños simplemente no escuchan la razón. Tienes que hacer lo que tienes que hacer cuando tratas con humanos obstinados. ¡No hay daño aquí!", "Oh, hombre, estoy seguro de que todos los padres han alcanzado este nivel de frustración" o "Tal vez ella se identificó con una maleta".