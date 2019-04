Vigevani: “Nunca tuve contacto con el cuerpo técnico de la selección” 

Súper Deportivo.- César Vigevani, entrenador del Club Bolívar, mostró total desconcierto con las declaraciones vertidas por el seleccionador Eduardo Villegas, quien acusó a su persona de perjudicar los trabajos de la “Verde”.

Ayer, Villegas había vertido duras críticas contra Vigevani, ante las ausencias de los futbolistas “Académicos” Joel Fernández y José Orellana en el último microciclo. “Que un extranjero ponga piedras en el camino no es bueno. Es un individuo que para nosotros no merece ningún respeto, por que en verdad nos está perjudicando, no a nosotros, sino al fútbol boliviano”, sentenciaba el cochabambino, en una radioemisora local.

La respuesta del aludido no se dejó esperar. Vigevani reconoció que los encargados de comunicar oficialmente la determinación respecto a no ceder al par de convocados fallaron, pero a la vez resaltó que ambos jugadores son importantes en su propuesta y hubiera sido un despropósito prescindir de ellos en la contienda con Nacional, programada para este viernes, en Potosí. “Se necesita más sentido común. No se puede convocar a los juveniles para un torneo que iniciará en enero”, sentenció.

El profesional celeste también cuestionó la manera de proceder del técnico Villegas. “Lo que me extraña es que nunca tuve contacto con el cuerpo técnico de la selección. Jamás vino nadie a Tembladerani para ver un solo entrenamiento o preguntar nada. Y eso que en la última convocatoria dimos cinco jugadores; me parece muy extraño”, añadió en conferencia de prensa el argentino.



Periodista Ángela Apaza