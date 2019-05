Villegas tiene a sus  23 elegidos para Copa América  

Súper Deportivo.- Eduardo Villegas, entrenador de la selección boliviana de fútbol, dio a conocer la lista de 23 jugadores con los que afrontará Copa América 2019, en Brasil. Ésta nómina fue oficializada por CONMEBOL pasado el mediodía.

De los 27 futbolistas que se encuentran concentrados en Nantes para jugar el amistoso ante Francia, quedarán al margen Ronny Montero (Wilstermann), José Vargas (Blooming), Henry Vaca (The Stongest) y Ramiro Vaca (The Strongest).

Aquellos confirmados por el director técnico cochabambino son:

Arqueros

1. Rubén Cordano (Blooming)

2. Carlos Lampe (San José)

3. Javier Rojas (Nacional Potosí)

Defensores

4. Saúl Torres (Nacional Potosí)

5. Diego Bejarano (Bolívar)

6. Erwin Saavedra (Bolívar)

7. Marvin Bejarano (The Strongest)

8. Roberto Fernández (Blooming)

9. Luis Haquin (Puebla FC)

10. Adrián Jusino (Bolívar)

11. Mario Cuéllar (Oriente Petrolero)

12. José María Carrasco (Blooming)

Mediocampista

13. Leonel Justiniano (Bolívar)

14. Alejandro Chumacero (Puebla FC)

15. Raúl Castro (The Strongest)

16. Diego Wayar (The Strongest)

17. Paúl Arano (Blooming)

18. Fernando Saucedo (Wilstermann)

19. Samuel Galindo (Always Ready)

Delanteros

20. Leonardo Vaca (Blooming)

21. Gílbert Álvarez (Wilstermann)

22. Marcelo Martins (Shijiazhuang Ever Bright de China)

23. Rodrigo Ramallo (San José)



Periodista.- Ángela Apaza.