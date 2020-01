Wall Street sube pese a presión por resultados corporativos decepcionantes y avance del virus

Por Sruthi Shankar y Ambar Warrick

29 ene (Reuters) - Los índices de acciones de Wall Street subían el miércoles, tras una serie de decepcionantes reportes corporativos que opacaron las sólidas ganancias de Apple, mientras los inversores analizaban el impacto económico provocado por el brote de coronavirus en China.

* A las 1600 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 144,58 puntos, o un 0,51%, a 28.870,58 unidades; el índice S&P 500 subía 6,29 puntos, o un 0,19%, a 3.282,53; y el Nasdaq Composite sumaba 16,41 puntos, o un 0,18%, a 9.287,47 unidades.

* Varias compañías advirtieron de alteraciones en sus operaciones por culpa del brote del coronavirus, mientras que un economista del gobierno chino dijo que el crecimiento del país podría caer al 5% o menos.

* Starbucks Corp perdía un 2,9% tras advertir de un impacto financiero por el cierre de miles de restaurantes y un ajuste de las horas operativas en China.

* American Airlines Group Inc y United Airlines Holdings Inc informaron de la cancelación de algunos vuelos a China, mientras que Royal Caribbean Cruises Ltd dijo que sus ganancias para 2020 se verían afectadas tras cancelar tres viajes de su línea de cruceros con sede en China.

* "El mercado sigue algo incómodo por la situación en China", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey. "Existe la sensación de que, pese a lo bien que han ido las cosas hasta ahora, los problemas en China podrían provocar una desaceleración en el próximo trimestre".

* Los índices abrieron con un alza cercana al 0,4%, pero las ganancias se evaporaron pronto por el declive de las acciones de AT&T, Advanced Micro Devices Inc y Anthem Inc tras la publicación de sus resultados.

* No obstante, Apple Inc trepaba un 2,3% tras reportar ganancias en la temporada de ventas navideñas mejores de lo esperado por analistas, mientras se prepara para más disrupciones en China.

* Boeing Co repuntaba un 2,4% después de que su previsión de costos por 19.000 millones de dólares por la paralización de sus aviones 737 MAX resultó ser inferior a lo esperado por los analistas.

