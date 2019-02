Wanda Nara fue criticada cruelmente en Instagram por su look

Italia Italia

Las portadas de los principales rotativos italianos tienen un protagonista: Mauro Icardi. La relación entre el delantero y el Inter actualmente es tirante y pareciera estar cerca de romperse. En las últimas horas el club decidió quitarle la cinta de capitán (portaba el brazalete desde la temporada 2015-2016) y el futbolista decidió no viajar a Austria para disputar el encuentro ante Rapid Viena, por los 16avos de la Europa League.

"Icardi estaba convocado, ha sido él el que no ha querido venir. Lo siento mucho, para nosotros ha sido difícil comunicarle la situación. Esto que ha pasado muestra una evidencia de que hay algo de lo que se debe hablar. Está claro que a mí no me interesan los contratos", comentó el director técnico Luciano Spalletti al ser consultado por la ausencia de su principal figura.

En la conferencia de prensa previa al choque con los austríacos, el entrenador sacó a la luz el malestar que hay alrededor de la figura de Icardi: "Tras todo lo que ocurrió, estaba claro que algunas cosas que rodean a Mauro había que arreglarlas y su reacción de hoy, la de no viajar con el equipo aunque yo lo convocara, lo demuestra. Hay cosas que incomodan al equipo del que era capitán y también al club. Por mi parte, el tema se acaba aquí: durante la semana hablarán los directivos y todos los demás".

Según la prensa italiana el principal malestar dentro del vestuario y en la dirigencia tiene nombre y apellido: Wanda Nara. En el Neroazzurro no cae bien la exposición de su pareja, al ventilar cuestiones del vestuario, cuestionar las decisiones tácticas del entrenador y las complicaciones que surgieron en las negociaciones para lograr la renovación del contrato del delantero (finaliza a mediados de 2021).

En las últimas horas, la representante de Icardi dejó mal parada a la institución, al afirmar que el club no lo está cuidando como debiera. "Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera", sostuvo en el programa Tiki-Taka, en el que trabaja como panelista.

También apuntó contra el DT y pidió por la inclusión de su compatriota Lautaro Martínez. "¿Por qué Icardi no marca? Siempre ha hecho goles. Lautaro ha marcado gracias a un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado en este período. A lo mejor Spalletti debía meter antes a Lautaro. Spalletti se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad", esbozó.

Wanda, a principio de año, también sostuvo que al Inter le faltaba un jugador "que le cediese a Icardi cinco balones buenos" y afirmó que el croata Ivan Perisic -otra de las estrellas de la institución- pidió ser traspasado debido a "problemas personales". La prensa italiana afirma que estas palabras crearon una fractura dentro del plantel.

Este resquebrajamiento quedó en evidencia con el accionar del también croata Marcelo Brozovic, quien en las redes sociales le puso "me gusta" al nombramiento del arquero esloveno Samir Handanovič como nuevo capitán de la institución, en reemplazo de Icardi.

Esta no es la primera vez que los dos futbolistas balcánicos aparecen enfrentados con el argentino. Según el Corriere della Sera, en febrero de 2018, el rosarino se enojó con Perisic en reiteradas jugadas durante el 1 a 1 ante el Spal. Tras gritarle en el campo, la situación se trasladó al vestuario, donde se sumó Brozovic.

Sky Sport, por su parte, aporta que tanto la directiva como el entrenador estuvieron de acuerdo en quitarle la capitanía, pero que esto no excluye que en los próximos meses acerquen posiciones con Icardi y busquen sellar una renovación.

No obstante, vale remarcar que Wanda Nara, a principio de año, había afirmado que "hoy por hoy estamos muy lejos de la renovación" y que "clubes importantes" están intentando hacerse con los servicios del delantero. "Lo quieren los dos clubes más importantes de España, uno de Francia y otro de Inglaterra", sostuvo.

En Italia sostienen que Mauro Icardi se encuentra en la órbita de equipos como Real Madrid, Barcelona y Juventus, entre otros.