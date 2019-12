Wilstermann amenaza con dejar la liga si le reducen puntos

La dirigencia de The Strongest a través de una carta dirigida al Tribunal de Disciplina, pidió aplicar el Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contra Sport Boys, que implica una exclusión, una nueva ubicación en la tabla de posiciones y un cotejo extra.

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, manifestó que “la entidad prefiere abandonar la División Profesional” en caso de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) o el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) ponga en duda el campeonato que lograron los aviadores en el torneo Clausura.

"Wilster no permitirá esa situación en el ente liguero. No dejaremos que se maneje de esta manera el fútbol boliviano. Me da pena y vergüenza como llevan adelante esta institución que debe proteger a todos los clubes del país. Yo no me siento protegido por la Federación”, enfatizó Vargas.