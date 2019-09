Yahoo Japan lanza una oferta por la tienda online de ropa Zozo por 3.700 millones de dólares

Por Ritsuko Ando y Sam Nussey

TOKIO (Reuters) - Yahoo Japan Corp ofreció el jueves comprar la mayoría de la empresa de venta de moda online Zozo Inc por 400.000 millones de yenes (3.700 millones de dólares), para competir mejor contra sus rivales Amazon.com Inc y Rakuten Inc.

Como parte de la oferta, el fundador de Zozo, Yusaku Maezawa, ha aceptado vender una participación de alrededor del 30%, lo que le dejaría con alrededor del 6%. También dejaría su cargo como consejero delegado del minorista, que últimamente ha tenido dificultades tras una serie de iniciativas fallidas.

La oferta de Yahoo Japan, a 2.620 yenes por acción de Zozo, representa una prima de alrededor del 21% frente al precio de cierre del miércoles. Las acciones subieron un 19% a principios de la sesión de Tokio, mientras que las acciones de Yahoo Japan subieron un 6% en un mercado casi plano.

El acuerdo ofrece a Yahoo Japón la oportunidad de tomar la delantera en el espacio de moda online de Japón, donde Amazon y Rakuten han tenido dificultades para hacer progresos, y donde Zozotown, de Zozo, controla casi el 50% del mercado de la moda de gama media y alta.

Yahoo Japón aspira a comprar el 50,1% de Zozo, cuyo valor de mercado era de 680.000 millones de yenes al cierre del miércoles, según datos de Refinitiv. El acuerdo daría a Maezawa unos fondos de alrededor de 2.300 millones de dólares.

(Información de Ritsuko Ando y Sam Nussey; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)