YPFB en “quiebra económica” busca “refundar la petrolera”

José Luis Rivero, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), quien asumió el cargo hace dos semanas, afirmó este domingo que la estatal petrolera “está quebrada económicamente”, aunque aseguro que se está “tratando de refundarla”.

De las nuevas exploraciones petroleras realizadas en 14 pozos explorados, durante los 14 años de gestión del expresidente Evo Morales, en todos salió agua o están secos, “ninguno salió positivo todos fueron negativos” aseveró Rivero.

"Cuando hay resultados positivos en las exploraciones, hay retorno, si no hay nada, no hay resultados, la inversión que se hace es “pérdida”, pero en este caso, no hubo nada, todo “salió negativo”, indicó que si la inversión realizada corresponde a las empresas extranjeras son ellas las que pierden, pero si fue el Estado “nosotros perdemos”.