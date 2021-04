Alcaldesa de Guayaramerín declara desastre sanitario por colapso de hospitales

La Paz-Bolivia

La alcaldesa Helen Gorayeb, declaró desastre sanitario en los hospitales de la población de Guayaramerín, por el aumento en la demanda de casos de Covid-19. La autoridad edil se constituyó en La Paz para pedir ayuda al Gobierno, porque el municipio ya no tiene dinero para oxígeno, medicinas y “ni siquiera para pagar sueldos”.

“Estamos con una comisión aquí en La Paz para pedir al Gobierno que nos ayude en la parte económica, nos declaramos como municipio de desastre sanitario, pasamos por momentos muy difíciles, la sala Covid ha colapsado, el hospital está lleno, en los domicilios hay gente que no quiere llegar a los hospitales y está falleciendo”, aseveró la alcaldesa Gorayeb a un medio de comunicación.

Sin embargo, indicó que se solicitó una audiencia con el Ministerio de Economía y el de Salud para que agilicen la ayuda porque “la desesperación nos ha llevado a esto, por eso hemos venido a pedir apoyo económico”.

“No nos ha alcanzado ni para sueldos, no tenemos para comprar oxígeno, medicamentos ni insumos. No puedo quedarme sentada esperando que nos llegue recursos, por eso hemos traído la declaración de desastre sanitario, vamos a presentar al ministerio porque no tenemos ni para pagar sueldos de este mes”, advirtió la alcaldesa.