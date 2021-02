¡Histórico! Cartoon Network estrena un corto de la boliviana Matisse Gonzáles

Cargando...

Los sueños, están para luchar por ellos y cumplirlos. Al menos de esa manera refleja su vida Matisse Gonzales, quien se convirtio en la primer boliviana en plasmar en las pantallas de Cartoon Network, un corto de su autoría.

Matisse de 27 años, animadora, ilustradora y directora, con su proyecto "Era solo una roca que se parecía a alguien", ganó el premio "Girl Power2: Pitch Me the Future de Cartoon Network y Pixelatl en 2019", que le permitió hacerse de una espacio en el canal de televisión estadounidense.

El corto de 11 minutos fue emitido el pasado viernes por la noche. Se trata Adam y Steve, cuyo sueño es ser astronautas y quieren aventuras, ir a la luna ser héroes de espacio. Pero se dan cuenta que el espacio es aburrido, tedioso y solitario. Y en esta soledad empiezan a alucinar.

“Mi fascinación siempre fue la de contar historias, la animación es solo el medio que utilizo. Es verdad que uno puede crear mundos infinitos con la animación. Pero eso no me parece muy importante. Más importante me parece contar historias sobre la condición humana. Mi fascinación por el cine comenzó en la universidad cuando empecé a aprender del lenguaje cinematográfico y de todos sus matices. Es sumamente interesante como uno puede contar tanto, mostrando tan poco. La sutilidad es un arte que no puedo esperar aprender”, contó Matisse en entrevista a un medio local.

La joven boliviana hace ocho que vive en Stuttgart, Alemania, donde estudió en el Filmakademie Baden-Württemberg. Anteriormente estudió un año Filosofía y Letras en la Universidad Mayor de San Andrés y después tuvo un curso de animación en el programa C+C con el animador y creador de comics, Joaquín Cuevas.

