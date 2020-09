"Me metió su lengua hasta la garganta": Una exmodelo acusa a Trump de agredirla sexualmente

Cargando...

Una exmodelo acusa a Trump de una agresión sexual en 1997 La exmodelo Amy Dorris ha denunciado públicamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la agredió sexualmente en 1997, durante un encuentro que ambos mantuvieron coincidiendo con el US Open de tenis, una acusación que los abogados del magnate ya han negado, vinculándola incluso con las inminentes elecciones presidenciales.

En una entrevista exclusiva al periódico británico 'The Guardian', Dorris acusa que el entonces empresario la acosó en el baño VIP: le metió la lengua en la garganta, la tocó por todo el cuerpo y la acorraló.

"Metió su lengua dentro de mi garganta mientras le empujaba. Luego me agarró más fuerte y me pasó las manos por el culo, los pechos, la espalda, por todas partes", ha relatado Dorris, que añade que intentó rechazar la lengua de Trump "empujándola con mis propios dientes, creo que le pude haber hecho daño en la lengua".

La ex modelo, que ahora tiene 48 años, es madre de dos adolescentes y reside en Florida, ha proporcionado a 'The Guardian' las entradas de aquel año al evento deportivo y hasta seis imágenes donde aparece junto al empresario en aquellas mismas fechas, en Nueva York. Por su parte Trump, que por entonces estaba casado con su segunda mujer, Marla Maples, ha negado las acusaciones a través de sus abogados.

Así ocurrió todo

Dorri relata que su novio en aquella época, Jason Binn, la llevó desde Florida -donde vivía- hasta Nueva York en septiembre de 1997 para pasar un fin de semana y, entre otros muchos eventos, acudir juntos al US Open.

El 5 de septiembre, relata la ex modelo, Binn y ella fueron con Trump al US Open, fue allí cuando él la agredió sexualmente. "Vino directamente. Parecía la típica persona que se cree con derecho a hacer lo que quiera, incluso aunque yo estuviera allí con mi novio". "Me sentí violada", asegura.

Dorris contó lo sucedido inmediatamente después a varios amigos y a su madre que, ahora también han corroborado el incidente. La ex modelo asegura en 'The Guardian' que pensó en hacer públicos estos hechos en 2016 cuando varias mujeres acusaron a Donald Trump de agresiones sexuales, pero finalmente se echó para atrás por miedo a que su familia saliera perjudicada.

Dorris relata que cuando salió del baño y vio a Trump, este empezó a acosarla y a tocarla, a lo que ella respondió: "No, por favor, para", a pesar de lo cual él continuó manoseándola. Afirma no recordar si contó a su novio todo lo que había sucedido pero sí dice que le pidió que mantuviese a Trump alejado de ella.

Denuncias acumuladas

Al menos 27 mujeres han acusado a Trump de abusos que van desde besos no deseados a una violación en un probador de un centro comercial, denunciada el año por la columnista E. Jean Carroll en un libro.

Trump ha negado categóricamente todas esas denuncias, que en su mayoría surgieron durante la campaña electoral de 2016 pero no impidieron su elección como presidente, y durante su mandato no ha dudado en defender a varios hombres acusados de delitos sexuales, incluido el juez que nominó para el Supremo, Brett Kavanaugh.