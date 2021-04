‘WandaVision’: La serie más costosa de la historia y otras curiosidades

Cargando...

Los Ángeles, Estados Unidos

Como es tradición en la empresa de superhéroes, todas sus películas (y ahora series) se planean con mucha anticipación con el fin de relacionar todo su universo cinematográfico. Por ello es que WandaVision es de vital importancia pues da inicio a la próxima fase de este universo enlazando todo lo que se puede venir a futuro, como la próxima película Doctor Strange: in the Multiverse of Madness (2022).

WandaVision es la serie más costosa de la historia. Según IMDb, la serie se hizo con un presupuesto total de 225 millones de dólares, es decir, un promedio de 25 millones por capítulo de la serie, una cifra impensada que la convierte en el programa más caro en toda la historia de la televisión.

Referencia a Captain Marvel

Otra constante referencia que podremos ver a través de la serie es la aparición del personaje Monica Rambau (Teyonah Parris), quien aparece en su versión infantil en Captain Marvel (2019) regresando ahora como adulta.

¿Mutantes?

La tiene referencias al cómic House of M, saga escrita por Brian Michael Bendis protagonizada por los X-Men. El evento surge tras el intento de los mutantes en intervenir en el estado mental de Wanda, luego de que ella se saliera de control llegando al punto de casi aniquilar a toda la fuerza X. Si bien esta historia no se aborda en su totalidad, se toman en cuenta muchas referencias.

Cargando...

WandaVision es una aventura por la historia de la televisión

Algo que diferencia a este programa de las series y películas de Marvel es la comedia, como bien sus mismos productores la han descrito, WandaVision combina la ciencia ficción, la acción y la comedia de una forma que nunca habíamos visto en la empresa cinematográfica, haciendo alusión a series clásicas de los años 50, 60, 70, 80 y principios de los 2000. WandaVision inicia con un estilo de sitcom, incluso con escenas grabadas con público en vivo, un toque clásico que no se había visto en el mundo de los superhéroes de Marvel.