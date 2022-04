30 días durará campaña de esterilización para perros en situación de calle

La Paz, Bolivia

La Casa de la Mascota recibió en las últimas horas jeringas, suturas, antibióticos, analgésicos y anestésicos de la Cruz Roja Boliviana filial La Paz para la campaña de esterilización gratuita de 300 perros, en su mayoría hembras y en situación de calle, cruzada que se prolongará por 30 días.

Explicó que este es un trabajo conjunto entre la Alcaldía de La Paz, Cruz Roja, Comités Animalistas y Pofoma (Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente), que se encargará de la captura y traslado de los animales al punto de intervención o Casa de la Mascota para la respectiva evaluación.

Acotó que una vez operado el animal se lo mantendrá en los caniles aproximadamente por ocho a 10 días dependiendo la evolución y cicatrización de cada animal para luego llevarlos a sus respectivas zonas de captura, ya que ellos tienen una “vida hecha” en ese lugar.

Pinto anunció que se estima que la campaña durará 30 días, dependiendo del apoyo de los vecinos en todas las zonas, especialmente en Bajo Llojeta, por ser una “zona roja” donde se reportaron casos de rabia positiva y denuncias de mordedura, además de la existencia de muchos animales en situación de calle.

Pidió a los vecinos testigos de similares situaciones llamar al teléfono 2270204 o a través de la página de la Casa de la Mascota, buscar ayuda para que personal de Pofoma acuda a rescatar o capturar a los animales.

Pidió a la población que ayude con la captura y que no se sorprenda con los traslados, con todas las medidas necesarias de seguridad y bienestar. “Pedirles a los vecinos de las zonas, donde vamos a asistir, que nos colaboren, que no se asusten, que no piensen que los vamos a hacer dormir. Los vamos a esterilizar y luego los llevaremos a sus zonas donde ellos tienen ya una vida con personas que a veces los alimentan, les dan cobijo, una casita comunitaria”, precisó.