70 familias perdieron todo a causa del deslizamiento de un cerro en Jancoma

Al menos 70 familias perdieron sus casas y todas sus pertenencias a causa del deslizamiento de un cerro en la localidad de Jancoma, ubicada en río abajo de La Paz. El hecho ocurrió el pasado lunes.

“En la mañana nomas se ha deslizado porque estaba todo normal. Algunos no han podido ni sacar sus cosas de sus casas. Hay algunos que no saben dónde dormir, no tienen una casita para por lo menos trasladarse”, relató Eva Mamani, una de las comunarias del lugar.

Según la denuncia, ninguna autoridad local o departamental acudió al lugar para apoyar a las familias damnificadas, quienes necesitan de alimentos e implementos de higiene.

En dicha localidad, los pobladores se dedican a la producción de diferentes verduras que son trasladadas a la urbe paceña para su comercialización.

