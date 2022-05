A chicotazos agarran a policías en los Yungas

La Paz, Bolivia

Pobladores aplicaron justicia indígena en contra de dos policías que cobraron 1.000 bolivianos para atender un caso de maltrato en Los Yungas, La Paz. Estos fueron chicoteados por los comunarios de Copalani y exigieron la devolución del dinero.

La denunciante dijo al medio yungueño FM Bolivia “Ellos (los policías) tenían movilidad para subir, pero no ha pasado así, aquí me piden Bs 1000, tienes que abonar, pero yo he venido con Bs 500, no tenía más (dinero); incluso me ha dicho cuanto me ofertas, yo no tenía más plata”.