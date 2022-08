¡A lo Spider-man! Delincuente trepó una pared para robar una vivienda

Cochabamba, Bolivia

Hay delincuentes que tienen grandes habilidades para cometer fechorías. Una muestra de ello la dio un ladrón que fue captado por las cámaras de seguridad trepando las paredes de un domicilio, ubicado en la avenida Tadeo Haenke, durante horas de la madrugada.

Pero lo que llama la atención, son las imágenes que evidencian la gran habilidad del ladrón para ingresar al inmueble en tan solo 30 segundos.

El hecho delictivo se registró en la zona de Sarco, el delincuente incluso movió la alarma de movimiento e intentó ingresar a la vivienda, al no lograr su objetivo realizó una rápida valoración de los objetos que estaban en el patio y los sustrajo.

"Al ingresar a la casa primero intentó ingresar dentro la vivienda, como no pudo acceder a la interior robó lo que pudo. Lo que tememos es que vuelva, coordinamos con los vecinos para tratar de estar alertas, pedimos mayor control policial", dijo la víctima.

Una vecina del lugar relató que los casos de inseguridad crecen en la zona, hace tan sólo tres días antisociales intentaron robar las pertenecías de un joven.

Robos en 'modo ninja'

Otro caso se registró en la zona norte de la ciudad, donde delincuentes robaron una motocicleta de una vivienda en la urbanización "San Andrés".

En las imágenes se ve a los tres delincuentes ingresando en horas de la madrugada. Para lograr su cometido durmieron a los perros e ingresaron por la pared, llevándose una motocicleta deportiva.

"Han visto que la moto era lo más fácil de sacar, y entre tres sujetos se lo llevaron. Dejando la puerta de la casa abierta, me percaté de la situación en la mañana cuando debía ir al trabajo, vi que ya no estaba mi motocicleta, la puerta estaba abierta y los perros estaban durmiendo. No hicieron ruido, actuaron en modo ninja", relató la víctima.