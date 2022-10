A Palmasola el acusado de violar a su hijastra, quien se quitó la vida

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Envían con detención preventiva por 180 días a cumplirse en el Centro De Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola", a Juan Carlos Alarcón, el padrastro (41) acusado de violar a su hijastra de 22 años, quien se quitó la vida ahorcándose en su habitación con una soga en su vivienda de la comunidad Santa Rita, perteneciente al municipio de El Torno, en Santa Cruz. El trágico hecho ocurrió el pasado el 8 de octubre.

La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo la mañana de este jueves 20, donde un juez determinó 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola para Alarcón.

Cabe recordar que, el acusado tras ser aprehendido negó haber cometido el delito indicando que la víctima ya no vivía con él. “Soy inocente, no sé de qué me acusan, la chica ya no vivía conmigo, vivía con su tía en Santa Rita, nunca he abusado de ella, me declaro inocente”, dijo mientras era conducido a celdas policiales.

La muchacha dejó una carta póstuma donde reveló los vejámenes que sufrió durante 15 años por su padrastro (Juan Carlos Alarcón), además contó que existen otras víctimas de su agresor, al menos seis jovencitas del mismo entorno familiar.

Juan Carlos Alarcón, el padrastro (41) acusado de violar a su hijastra

Cargando...

Tras esas revelaciones aparecieron otras víctimas que se hicieron presente ante el fiscal de El Torno para denunciar que fueron abusadas sexualmente por el mismo sujeto. En tanto, el abogado de las jovencitas señaló que Alarcón llevará cinco procesos más, puesto que las mismas ya formalizaron la denuncia.

Según la Policía los vejámenes fueron cometidos tras el fallecimiento de la madre biológica de la víctima. “Una vez que fallece (la madre) ella (la víctima) juntamente con sus hermanas quedan en potestad del padrastro, quien aprovechando la ausencia de personas mayores y de que no había nadie más en la casa, este aprovechaba para acostarse con las víctimas y cometer el delito", indicó Rojas.

La audiencia cautelar del novio de la víctima se realizará este viernes 21 de octubre, tras ser imputado por el delito de homicidio-suicidio.