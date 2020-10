A una semana de las elecciones, 'Tuto' Quiroga declina su candidatura a la presidencia

Cargando...

El candidato a la presidencia por la alianza ‘Libre 21’ Jorge ‘Tuto’ Quiroga, mediante su cuenta de Twitter, hizo público que declina su candidatura a los próximos comicios generales del 18 de octubre, haciendo alusión no tener las posibilidades necesarias para ganar las elecciones y por sobre todo, no ser una 'piedra de tropiezo', en cuanto a dividir el voto, permitiendo una posible victoria del MAS en primera vuelta.

"No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y no me han interesado las pegas. No podré encabezar este gobierno, por eso declino nuestra candidatura" manifestó Quiroga.

Cabe mencionar que Tuto, ahora se suma a la presidente del Estado, Jeanine Áñez, candidata por Juntos y María Bayá candidata por Acción Democrática Nacionalista (ADN) , quienes días atrás declinaron su candidatura.

Por tanto, la lista de candidatos al sillón presidencial se resume de la siguiente manera: