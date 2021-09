Abogada de Matusalén afirma que su defendido no mató a Mayerly

La abogada Mónica Irusta, defensa legal de Matusalén, presunto autor de la muerte de Mayerly joven que fue encontrada desmembrada, en la zona del Alto Inca Llojeta de la ciudad de La Paz, afirmó que su defendido no mató a la dama.

La defensa de Matusalén, responsabilizó al otro coimputado de nombre Roberto H., como presunto autor principal por la muerte de Mayerly, agregó que su cliente brindó una declaración a detalle ante el juez a cargo del caso.

“Él no se va a acoger a procedimiento abreviado porque aquí hay otro autor que es el principal autor de los hechos. Mi defendido si bien no ha declarado en su momento, ha brindado una declaración en extensa audiencia ante el señor juez donde le ha explicado los detalles de cómo este ciudadano, el otro coimputado Roberto H. le habría quitado la vida, entonces yo jamás he visto la posibilidad y él tampoco desea un procedimiento abreviado”, manifestó Irusta.