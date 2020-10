Activistas protestan contra la anulación de los 2/3 y piden auditoría a los comicios

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras una convocatoria lanzada en horas de la mañana de este miércoles, cientos de activistas se concentraron en la plaza 24 de Septiembre, para protestar por la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de anular los 2/3 en la Cámara de Senadores y Diputados, y exigir una auditoría a las Elecciones Generales, pues aseguran que existió un presunto fraude electoral.

Martín Freile, activista cruceño, manifestó que la protesta se realizó de forma pacífica para exigir a la Asamblea que restaure los 2/3 de participación legislativa.

"La ciudadanía ha despertado, viene a manifestarse de forma no violenta. Exigimos que se restauren los dos tercios de participación, porque si no hemos votado por asambleístas de adornos, por asambleístas que no van a tener representatividad dentro de la Asamblea y las decisiones del país", afirmó Freile.

"Los dos tercios se han respetado siempre en el país, ahora no puede ser que nos inventemos que con mayoría absoluta se pueden llevar adelante las decisiones más importantes tan como las menos importantes en el hemiciclo de la Asamblea", agregó.

El activista calificó la decisión del MAS como "un atropello desmedido y un golpe certero contra la democracia". Los sectores marcharon para evitar que se consume una “maniobra” del MAS y esperan una convocatoria cívica.

Los manifestantes gritaban exigiendo el pronunciamiento del Comité Pro Santa Cruz, para que convoque a un paro cívico departamental.

En Cochabamba se realizó una concentración en la plaza de las Banderas, impulsado por las protestas por la anulación de los dos tercios y se declararon en estado de emergencia. La protesta también se llevó a cabo Sucre y Oruro, sumando una marcha pacífica, con banderas bolivianas.