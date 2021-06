Actriz de "Anne with an E" es diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años

Cargando...

Miranda McKeon, conocida por ser una de las protagonistas de la ficción "Anne with an E", fue diagnosticada con cáncer de mama.

La actriz informó el diagnóstico en una publicación en su cuenta de Instagram, donde aseguró que su diagnóstico fue confirmado a pesar de las bajísimas probabilidades de tener la enfermedad a sus solo 19 años.

"Con gran tristeza, pero también esperanza, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy muy especial, ¡pero lo sabíamos!" explicó.

En la mencionada red social además publicó tres fotografías de una carta escrita a mano por ella donde explica el tipo de tratamiento que tendrá que seguir para enfrentar el cáncer y también, detalla porqué está compartiendo esta información en redes sociales.

"Me estoy embarcando en un viaje que no elegí, pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán momentos en los que la vida parece imposible, pero por ahora me estoy enfrentando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor", sostuvo.