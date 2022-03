Acusado de la desaparición de Valeria: "No hice nada, no sé nada de ella"

Cochabamba, Bolivia

Anoche en un operativo policial por parte del departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de la FELCC se capturó a la expareja de Valeria Mercado. José Luis Almanza fue aprehendido en la zona de Pampahasi, de la ciudad de La Paz, en su domicilio y según las investigaciones tiene relación con la desaparición.

Valeria Mercado, de 28 años, está desaparecida desde hace 24 días en La Paz. Ella salió de su domicilio en Cochabamba el 6 de marzo, Almanza le recogió de la puerta de su casa. Ella era de Cochabamba y llegó a La Paz por temas personales. Tiene un hijo de 4 años, que está con los abuelos. La mujer habría usado redes sociales para enviar un mensaje por redes sociales y avisar de un viaje al exterior. Dudan que ella haya sido la que envió el mensaje. La familia asegura que ella no dejaría jamás a su hijo. Tenía una familia establecida.

El hombre fue trasladado a Cochabamba donde se abrió el caso. La Policía está investigando el hecho.

El detenido está en Quillacollo y señaló que no tiene nada que ver. Sostiene que él solo la traslado hasta la frontera con Chile.

"Le he dejado en Pisiga. Ella tenía problemas familiares. Hablen con mi abogado. Soy inocente. No hice nada, no sé nada de ella", aseguró.