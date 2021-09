Acusado por el asesinato de Anakin quiere que liberen a su novia

Cargando...

La Paz, Bolivia

Mónica Irusta, abogada de Álvaro Salinas, manifestó que su defendido quien es uno de los acusados por el asesinato y desmembramiento de Anakin Tancara, manifestó que su cliente tiene la intención de ir a un proceso abreviado y de cargar con toda la culpa del crimen, para que su novia, Luz Maya Peralta, pueda quedar en libertad o ser beneficiada con alguna medida sustitutiva.

"Nosotros estábamos prestos a someternos a un proceso abreviado y lo he manifestado desde el inicio. No hay mucho que defender, no estamos diciendo que son inocentes (…) Cuando la juez ha manifestado si queríamos acogernos a un procedimiento abreviado, el fiscal manifestó que no era el fiscal titular de la causa y que el titular se encontraba en otro lado. (…) No sabemos por qué la fiscalía no ha querido ese extremo. Ha manifestado que lo va a analizar, pero creo que no hay muchos actos investigativos que realizar", dijo Irusta en entrevista con Radio Éxito.

La jurista indicó que Álvaro vela en todo momento por los intereses de su pareja, y que desde un inicio ha manifestado que no le interesa lo que pase con él, pero sí quiere bastante que la novia salga en libertad o tenga algún tipo de beneficio.

A juicio de la abogada, el crimen no supuso un acto de seguridad ciudadana, sino un "delito pasional con un final sumamente trágico". Dijo, además, informó que los acusados se someterán a una evaluación psicológica.

Álvaro Salinas fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro mientras que Luz Maya Peralta al centro de Miraflores. Los familiares de la víctima exigieron a la justicia y la pena máxima para los implicados.