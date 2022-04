Adolescente habría sido dopada mientras consumía bebidas alcohólicas con amigos

Cochabamba, Bolivia

Una adolescente de 15 años habría sido dopada por amigos con quienes salió a beber. La menor perdió el conocimiento y fue abandonada en una plazuela de la zona sur. Además, padres de familia de la zona denuncian que la Defensoría no atendió el caso.

Según la denuncia quien la dopó fue un sujeto de 23 años y lo hizo mientras compartían con compañeros de curso en el municipio de Santivañez.

"Era marihuana en una pipa o algo así. Ahí hemos fumado las dos y hemos ido hasta arriba. Hasta tomamos guarapo, porque nos dijo 'seco' y nosotras aceptamos. Cuando estaba llegando al final, he notado que le ha puesto algo, era algo molido, color blanco molido. Clarito noté que nos puso una píldora", declaró una amiga de la adolescente.

Según la compañera que estuvo con la menor, no sería la primera vez que consumían este tipo de sustancias.

Padres de familia contaron que encontraron a la menor a mediodía, cerca de una unidad educativa en la zona sur.

Luego, la llevaron hasta un centro de salud para que sea atendida, pero los médicos del lugar no quisieron intervenir hasta que se haga presente la Defensoría de la Niñez, que solo la llevaron hasta su domicilio.

"No le hicieron ningún tipo de análisis, ni examen, nada y se les pidió tanto a los del centro de salud, como a los de la Defensoría, pero no aceptaron. Dijeron que la llevarían con sus padres y listo, como si no hubiera pasado nada", agregó.