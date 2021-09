Alanez dice estar dispuesto a ir a una nueva elección

La mañana de este miércoles, el dirigente cocalero Arnold Alanez aseveró estar dispuesto a ir a nuevas elecciones del sector ya que está seguro de que volverá a salir victorioso.

“Claro que sí (estamos dispuestos a ir a nuevas elecciones). Nosotros no nos vamos a correr, no tenemos temor a las elecciones, pero esto no es cuestión de elección, esto es rencor y odio. Estoy seguro de que volveré a ganar”, señaló uno de los dirigentes cocaleros.