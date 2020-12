Albarracín: "Si no estamos entre las opciones con más apoyo, no dudaré en deponer mi candidatura"

A través de su cuenta de Twitter Waldo Albarracín aseveró que declinará su postulación a la Alcaldía de La Paz en caso de posicionarse entre los candidatos con menor respaldo.

“Queremos ser el frente de la unidad, capaz de cerrarle la puerta del Gobierno Municipal de La Paz al masismo, pero si resulta que no estamos entre las opciones con más apoyo de la paceñidad, no dudaré un momento en deponer mi candidatura”, publicó el ex defensor del pueblo.