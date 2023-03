Alberti dijo en audiencia que le tienen envidia y que “es la segunda vez que le arman un caso”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Durante su audiencia de medidas cautelares el capitán Javier Alberti, aseguró ser inocente del robo agravado del que lo acusan y expresó sentirse preocupado por la situación de su familia, principalmente de su hijo.

“No tengo miedo a la cárcel, pero tengo miedo al deterioro de mi hijo, si usted señora juez determina la detención preventiva me van a cortar el sueldo, me van a cortar mi seguro. Mi sueldo es 2 500 bolivianos y yo gasto mil bolivianos semanales en la medicación de mi hijo”, expresó.

Alberti fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola por un lapso de 100 días. La determinación se dio tras un análisis que realizó al video el Instituto de Investigaciones Técnico Científico (Itcup) afirmando que el autor de robo tiene un tatuaje en el brazo derecho.

El efectivo se negó a mostrar su brazo durante la audiencia, sin embargo, en la presentación que hizo el día de ayer, miércoles, el ministro de Gobierno Carlos Eduardo Del Castillo, se lo evidenciaron. “El creyó que con la gorra y el barbijo no se lo podría identificar, pero se demostró de que efectivamente era él”, dijo el fiscal César Porras en el programa Que No Me Pierda.

De igual manera, el efectivo mencionó que le tienen envidia por ser oficial de policía y que es la segunda vez que le arman un caso.

Cargando...

El fiscal Porras indicó que se presentaron siete riesgos procesales y que, tanto el acusado como su defensa se contradecían. "La ley dice que si tenemos investigación pendiente, podemos ampliar su detención", agregó.

El otro uniformado involucrado, Salomón Salek, no contaba con antecedentes, pero se demostró su presunta participación en el robo, por lo que fue enviado a Palmasola por 45 días, mientras duran las investigaciones.

El hecho ocurrió el pasado sábado 18 de marzo en el barrio Foianini de la capital cruceña. Un video que se viralizó en redes sociales muestra a dos efectivos policiales, Alberti y Salek, sometiendo a un hombre para robarle sus pertenencias. Al notar que estaban siendo filmados procedieron a liberar a su víctima y retirarse del lugar.

Hasta el momento, el hombre que aparece en el video no ha presentado su denuncia y dar su declaración sobre el hecho, con el fin de dar continuidad al debido proceso.

Cargando...