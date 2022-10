Alcalde Arias confirma su asistencia al encuentro por el Censo en Cochabamba

Cargando...

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que asistirá al encuentro por el Censo que fue convocada por el presidente Luis Arce para este viernes en Cochabamba. Se tiene previsto que en la reunión se defina una fecha para la realización de la gran encuesta.

“Nosotros vamos a ir a pesar de que no hemos recibido una metodología, a pesar de que todavía no tenemos la garantía. Cuál es la garantía, no queremos que me ponga un policía por detrás, lo que quiero es que haya la garantía de poder hablar, de poder discutir, de poder razonar, de poder escucharnos”, comunicó.

El burgomaestre dijo que acudirá al encuentro acompañado de un técnico para explicar las razones por las que piden que el Censo se desarrolle en el año 2023.

Hace minutos atrás, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que una comisión del Comité Interinstitucional acudirá al encuentro en representación de Santa Cruz.

El dirigente cívico advirtió que no se negociará la fecha del Censo y que la comisión solo transmitirá lo definido en el cabildo.

La mañana de este jueves, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, comunicó que el encuentro se efectuará en el Hotel Avanti y que se desplegará 130 policías y 20 motos para que resguarden el encuentro.