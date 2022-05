Alcalde Arias lamenta que una comisión de diputados lo haya convocado para hablar si asistió o no a fiesta con los Kjarkas y Jambao

El alcalde Iván Arias afirmó la noche de este miércoles que una comisión de diputados lo convocó a responder a una Petición de Informe Oral para hablar de su vida privada, desde si conocía a una persona que la Cámara Baja la condecoró hasta sí acudió a una fiesta donde estuvo el grupo Los Kjarkas.

Arias acudió a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, presidida por la diputada Luisa Nayar, donde absolvió 17 preguntas por más de dos horas y a la conclusión lamentó la convocatoria.

“Buena parte de las preguntas se han dedicado a mi vida privada; ese tipo de preguntas me han hecho y hemos perdido el tiempo” y “voy a venir las veces que sean necesarias”.

El diputado Miguel Roca se encargó de dar lectura a las preguntas.

“Informe si es evidente que su autoridad estando en el ejercicio del cargo como alcalde de La Paz y siendo la máxima autoridad ejecutiva asistió a una celebración privada a invitación de Harold Alberto Lora Seoane o alguno de sus allegados y donde estuvo el grupo Los Kjarkas”.

Arias respondió que asistió a esa invitación y a otras.

“Es una invitación a la vida privada, pero por supuesto que he asistido, no solo a esa sino a varias, acabo de estar el fin de semana en Colquepata con Jambao y cómo no iba a asistir a un fiesta del ‘varón de oro’ siendo un ciudadano de cobre”, afirmó el burgomaestre.

Alcalde lamenta convocatoria de diputados. (Foto GMLP).

“No veo sentido que el Parlamento pierda el tiempo en preguntar si he ido a bailar o no a bailar”. Recordó que “tengo también peticiones ante la Fiscalía de alguna exsubalcaldesa que se quejó porque no fui a sus cumpleaños”, puntualizo Arias.