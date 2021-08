Alcalde Iván Arias realiza inspección a viviendas con peligro de derrumbe en La Paz

Tras la inspección realizada este miércoles por el alcalde de la ciudad de La Paz Iván Arias, en las viviendas con peligro de derrumbe, ubicadas en la avenida Buenos Aires, manifestó su molestia y lamentó que a mucha gente no le interese el bien común de la población.

“La inconciencia, metiéndole pala cuando estaba prohibido meter pala, está prohibido y no le importa la vecindad, no le importa el bien común y aquí estamos lamentando gente donde no tiene donde ir, gente que tiene que abandonar su casa, gente que tendrá que destruir su casa que le costó tanto trabajo”, enfatizó Arias.