Alcalde Jhonny Fernández asistirá a reunión técnica convocada por el Gobierno este 11 de octubre

El alcalde municipal de Santa Cruz, Jhonny Fernández, confirmó su asistencia a la reunión técnica convocada por el Gobierno nacional para tratar el tema del Censo, el martes 11 de octubre. Inicialmente, la cita estaba prevista en La Paz, pero el sábado se decidió trasladarla a Santa Cruz de la Sierra.

El burgomaestre explicó que el municipio participará con una comisión, esto con el fin de fiscalizar el cumplimiento de los plazos establecidos para poder realizar el Censo de manera transparente y segura, afirmó.

El Gobierno nacional manifestó que se los convocó para que presenten su propuesta e informar el avance del trabajo del INE.

En tanto, el presidente cívico, Rómulo Calvo, insistió en que el encuentro será estéril si no incluye el tema de la abrogación del Decreto Supremo 4760, que posterga la encuesta hasta 2024. A su criterio, cambiar el lugar de la cita no es suficiente si no se toman en cuenta los temas centrales.

