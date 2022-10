Alcalde ve pulseta política: "hay propuestas sobre la mesa, ahora trabajemos sobre estas"

Santa Cruz, Bolivia

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, ve como una 'pulseta política' los conflictos que se registran y pide reflexionar a ambas partes para no perjudicar a Santa Cruz y Bolivia.

“Yo veo una pulseta política que no nos hace nada bien aquí, está sufriendo el pueblo, ustedes ven la ciudad llena de basura, las trancas por todo lado y no es solamente el impacto a la economía local, esto no puede seguir así. Yo llamo a la reflexión. Todos debemos bajar la guardia y comenzar a despejar las calles y carreteras para volver a trabajar ”, enfatizó el burgomaestre.